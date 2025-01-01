Фильм Пятачок. Кровь и жёлуди

Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.



