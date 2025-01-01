Пятачок. Кровь и жёлуди
Пятачок. Кровь и жёлуди

Фильм Пятачок. Кровь и жёлуди

2025, Piglet
Ужасы18+
Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

3.6 КиноПоиск
2.7 IMDb

