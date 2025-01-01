Фильм Пятачок. Кровь и жёлуди
2025, Piglet
Ужасы18+
О фильме
Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Рейтинг
3.6 КиноПоиск
2.7 IMDb
- АМРежиссёр
Андреа
М. Катинелла
- ДВАктёр
Джереми
Виноградов
- ЛСАктриса
Лорен
Стерк
- ТУАктёр
Тайлер
Уинчкомб
- АБАктёр
Алекс
Батлер
- ЕРАктриса
Ева
Рэй
- АДАктриса
Алина
Десмонд
- ВДАктриса
Валерий
Данко
- АВАктриса
Алина
Варакута
- ШРАктёр
Шэйли
Рейган
- ДМАктёр
Джек
Монохан
- ХБСценарист
Харрисон
Боксли
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- РАПродюсер
Рене
Аугуст
- НХПродюсер
Николь
Холланд
- ПЭМонтажёр
Петер
Энгельманн
- ДАКомпозитор
Джеймс
Аллен Роберсон