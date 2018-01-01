Wink
Фильмы
Пятачок. Кровь и желуди
Актёры и съёмочная группа фильма «Пятачок. Кровь и желуди»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятачок. Кровь и желуди»

Режиссёры

Андреа М. Катинелла

Андреа М. Катинелла

Andrea M. Catinella
Режиссёр

Актёры

Джереми Виноградов

Джереми Виноградов

Jeremy Vinogradov
АктёрMr. Hogarth
Лорен Стерк

Лорен Стерк

Lauren Staerck
АктрисаAlex
Тайлер Уинчкомб

Тайлер Уинчкомб

Tyler Winchcombe
АктёрOfficer Burke
Алекс Батлер

Алекс Батлер

Alexander Butler
АктёрPiglet
Ева Рэй

Ева Рэй

Eva Ray
АктрисаRiley
Алина Десмонд

Алина Десмонд

Alina Desmond
АктрисаKate
Валерий Данко

Валерий Данко

Valery Danko
АктрисаJudith
Алина Варакута

Алина Варакута

Alina Varakuta
АктрисаDianne
Шэйли Рейган

Шэйли Рейган

Shayli Reagan
АктёрSusie
Джек Монохан

Джек Монохан

Jack Monohan
АктёрBruce

Сценаристы

Харрисон Боксли

Харрисон Боксли

Harry Boxley
Сценарист

Продюсеры

Стюарт Олсон

Стюарт Олсон

Stuart Alson
Продюсер
Рене Аугуст

Рене Аугуст

Rene August
Продюсер
Николь Холланд

Николь Холланд

Nicole Holland
Продюсер

Монтажёры

Петер Энгельманн

Петер Энгельманн

Péter Engelmann
Монтажёр

Композиторы

Джеймс Аллен Роберсон

Джеймс Аллен Роберсон

James Allen Roberson
Композитор