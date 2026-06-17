Через 20лет после ужасных событий вДжатиджаджар всоседней деревне Гиритирто происходит похожий случай. Всумерках возвращаясь сфутбольного матча, мальчишки изпроигравшей команды идвоюродная сестра одного изних произносят злые слова, после чего нечто заманивает ихв лес. Излесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, ис нейявно что-то нетак. Заэтими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20лет назад потерял друга итеперь решил вочто быто нистало уничтожить виновную вэтом злую сущность.

