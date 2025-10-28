Сомния. Кошмар вернулся (фильм, 2025) смотреть онлайн

Несколько подруг проводят ритуал и призывают демона, который начинает истязать их по ночам. Индонезийский хоррор «Сомния. Кошмар вернулся» — фильм о паранормальном сонном параличе.



У молодой теннисистки Тани начался тяжелый период в жизни. Отец навязывает ей амбиции, не прислушиваясь к ее собственным желаниям, а бойфренд стремительно отдаляется, обостряя чувство одиночества. Чтобы хоть как-то отвлечься, Таня с подругами в шутку проводит ритуал, который должен призвать Буно — демона, приходящего к людям во сне. Вскоре все участницы ритуала начинают страдать от сонного паралича, во время которого им является жуткий монстр, способный делать с жертвами что угодно. Теперь Таня должна понять, как остановить кошмар, который может стоить ей жизни.



Найдет ли она способ спастись, вы узнаете из фильма ужасов «Сомния. Кошмар вернулся» (2025).


