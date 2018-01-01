Wink
Сомния. Кошмар вернулся
Актёры и съёмочная группа фильма «Сомния. Кошмар вернулся»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сомния. Кошмар вернулся»

Режиссёры

Дьян Суну Прастово

Dyan Sunu Prastowo
Режиссёр

Актёры

Кевин Ардилова

Kevin Ardilova
АктёрCoki
Али Фикри

Ali Fikry
АктёрTimo
Вулан Гуритно

Wulan Guritno
АктрисаSamantha
Донни Дамара

Donny Damara
АктёрBeni
Агнес Наоми

Agnes Naomi
АктрисаLeona
Дженни Чжан

Jenny Zhang
АктрисаDokter Kecantikan
Фрисли Херлинд

Frisly Herlind
АктрисаGadis Galau

Сценаристы

Види Лестари Путри

Widi Lestari Putri
Сценарист

Продюсеры

Санджив Бхалла

Sanjeev Bhalla
Продюсер
Четан Самтани

Chetan Samtani
Продюсер
Дипак Хугани

Deepak Chugani
Продюсер

Композиторы

Индра Кадарсих

Indra Qadarsih
Композитор