Уродцы (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

Клеопатра—красавица-акробатка. Внее влюблен карлик Ганс, которому онапредпочла силача Геркулеса. Когда Клеопатра узнаёт, чтоГанс—наследник огромного состояния, онарешает сначала выйти замуж занесчастного карлика, апотом отравить его.



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