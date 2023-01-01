Уродцы (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Клеопатра—красавица-акробатка. Внее влюблен карлик Ганс, которому онапредпочла силача Геркулеса. Когда Клеопатра узнаёт, чтоГанс—наследник огромного состояния, онарешает сначала выйти замуж занесчастного карлика, апотом отравить его.
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Рейтинг
- ТБРежиссёр
Тод
Браунинг
- УФАктёр
Уоллес
Форд
- ЛХАктриса
Лейла
Хайамс
- ОБАктриса
Ольга
Бакланова
- РЭАктёр
Роско
Эйтс
- ГВАктёр
Генри
Виктор
- ГЭАктёр
Гарри
Эрлс
- ДЭАктриса
Дэйзи
Эрлс
- РДАктриса
Роуз
Дионе
- ДХАктриса
Дэйзи
Хилтон
- ШАктёр
Шлитци
- ВХАктриса
Виолет
Хилтон
- ЖДАктриса
Жозефин
Джозеф
- ДЭАктёр
Джонни
Эк
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- ПРАктёр
Питер
Робинсон
- КАСценарист
Кларенс
Аарон «Тод» Роббинс
- ЛГСценарист
Леон
Гордон
- АБСценарист
Аль
Боасберг
- ЧМСценарист
Чарльз
МакАртур
- ЭАСценарист
Эдгар
Аллан Вулф
- ТБПродюсер
Тод
Браунинг
- ГРПродюсер
Гарри
Рапф
- ХСПродюсер
Хильдегард
Стади
- ИТПродюсер
Ирвинг
Тальберг
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- МПХудожник
Мэрилл
Пай
- БВМонтажёр
Бейзил
Вронгелл
- МБОператор
Мерритт
Б. Герштад