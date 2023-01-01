Уродцы
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Уродцы

Уродцы (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

1932, Freaks
Ужасы, Драма59 мин18+

О фильме

Клеопатра—красавица-акробатка. Внее влюблен карлик Ганс, которому онапредпочла силача Геркулеса. Когда Клеопатра узнаёт, чтоГанс—наследник огромного состояния, онарешает сначала выйти замуж занесчастного карлика, апотом отравить его.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Уродцы»