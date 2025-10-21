Извне. Петля времени (фильм, 2024) смотреть онлайн

Жених и его беременная невеста сворачивают на неизвестную дорогу, которой нет конца, и понимают, что они там не одни. Фильм «Извне. Петля времени» — мистический хоррор о зле, таящемся за поворотом.



Рид — художник комиксов, который всю жизнь старательно избегал ответственности. Когда его девушка Оливия беременеет, они решают обручиться и готовятся к свадьбе. Отметив помолвку вместе с родственниками в лесном домике, Рид и Оливия возвращаются на машине в город. По совету хозяйки маленького магазина они решают срезать путь и сворачивают на незнакомую дорогу, которая не отмечена на карте. Молодые люди быстро понимают, что оказались в ловушке: сколько бы они не ехали, приблизиться к цели им не удается. В попытках выбраться они обнаруживают, что за ними по пятам следует жуткий убийца.



Какие тайны скрывает бесконечная дорога, расскажет хоррор «Извне. Петля времени» (2024), который вы сможете посмотреть на видеосервисе Wink.

