Извне. Петля времени (фильм, 2024) смотреть онлайн

Извне. Петля времени
2024, Drive Back
Ужасы, Фантастика, 93 мин, 18+

О фильме

Жених и его беременная невеста сворачивают на неизвестную дорогу, которой нет конца, и понимают, что они там не одни. Фильм «Извне. Петля времени» — мистический хоррор о зле, таящемся за поворотом.

Рид — художник комиксов, который всю жизнь старательно избегал ответственности. Когда его девушка Оливия беременеет, они решают обручиться и готовятся к свадьбе. Отметив помолвку вместе с родственниками в лесном домике, Рид и Оливия возвращаются на машине в город. По совету хозяйки маленького магазина они решают срезать путь и сворачивают на незнакомую дорогу, которая не отмечена на карте. Молодые люди быстро понимают, что оказались в ловушке: сколько бы они не ехали, приблизиться к цели им не удается. В попытках выбраться они обнаруживают, что за ними по пятам следует жуткий убийца.

Какие тайны скрывает бесконечная дорога, расскажет хоррор «Извне. Петля времени» (2024).

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb