Сиджинн. Книга крови
Wink
Фильмы
Сиджинн. Книга крови
7.52023, Сиджинн. Книга крови
Ужасы96 мин18+

Сиджинн. Книга крови (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Девушка наводит порчу на соперницу, проклиная также весь ее род. Индонезийский хоррор «Сиджинн. Книга крови» — фильм, где могущество зла пугает в каждом повороте сюжета.

У Ирмы и Галана, ее двоюродного брата, давно завязались любовные отношения. Проблема в том, что Галан женат и не собирается оставлять супругу и дочь. Когда Ирма беременеет, во время очередной попытки объясниться и распутать клубок лжи у нее происходит выкидыш. Это становится последней каплей, и в отчаянии обозленная девушка решается на страшный шаг. Она идет к колдуну, который обращается к особенному клану джиннов, известных своей ненавистью к семьям. С помощью крови и волос, добытых в доме любовника, Ирма наводит порчу на ненавистную соперницу. За пять ночей древний клан заберет жизни жены Галана и ее родственников.

Ждет ли расплата саму Ирму? Об этом расскажет «Сиджинн. Книга крови», фильм 2023 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

Страна
Индонезия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сиджинн. Книга крови»