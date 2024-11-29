Сиджинн. Книга крови (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка наводит порчу на соперницу, проклиная также весь ее род. Индонезийский хоррор «Сиджинн. Книга крови» — фильм, где могущество зла пугает в каждом повороте сюжета.
У Ирмы и Галана, ее двоюродного брата, давно завязались любовные отношения. Проблема в том, что Галан женат и не собирается оставлять супругу и дочь. Когда Ирма беременеет, во время очередной попытки объясниться и распутать клубок лжи у нее происходит выкидыш. Это становится последней каплей, и в отчаянии обозленная девушка решается на страшный шаг. Она идет к колдуну, который обращается к особенному клану джиннов, известных своей ненавистью к семьям. С помощью крови и волос, добытых в доме любовника, Ирма наводит порчу на ненавистную соперницу. За пять ночей древний клан заберет жизни жены Галана и ее родственников.
Ждет ли расплата саму Ирму? Об этом расскажет «Сиджинн. Книга крови», фильм 2023 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Хадрах
Даен Рату
- АБАктриса
Ангика
Болстерли
- НААктриса
Никен
Анжани
- ИРАктёр
Ибрахим
Рисьяд
- МГАктриса
Месси
Густи
- ДХАктриса
Делиа
Хусеин
- ДПАктриса
Дьюи
Пакис
- ОПАктриса
Осе
Перматашари
- ЭДАктриса
Элли
Д. Лусан
- ДСАктёр
Дени
Сапутра
- КАктёр
Комаруддин
- БСАктёр
Бисмо
Сатрио
- ЛЛСценарист
Леле
Лаила
- ЭОСценарист
Эрсан
Озер
- ССПродюсер
Сунар
С. Самтани
- ССПродюсер
Сунил
Самтани
- ТМХудожник
Т.
Моти Д. Сетьянто