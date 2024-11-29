Сиджинн. Книга крови (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Девушка наводит порчу на соперницу, проклиная также весь ее род. Индонезийский хоррор «Сиджинн. Книга крови» — фильм, где могущество зла пугает в каждом повороте сюжета.



У Ирмы и Галана, ее двоюродного брата, давно завязались любовные отношения. Проблема в том, что Галан женат и не собирается оставлять супругу и дочь. Когда Ирма беременеет, во время очередной попытки объясниться и распутать клубок лжи у нее происходит выкидыш. Это становится последней каплей, и в отчаянии обозленная девушка решается на страшный шаг. Она идет к колдуну, который обращается к особенному клану джиннов, известных своей ненавистью к семьям. С помощью крови и волос, добытых в доме любовника, Ирма наводит порчу на ненавистную соперницу. За пять ночей древний клан заберет жизни жены Галана и ее родственников.



Ждет ли расплата саму Ирму? Об этом расскажет «Сиджинн. Книга крови», фильм 2023 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.



