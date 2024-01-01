Судная ночь в Аркадии (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Судная ночь в Аркадии» — фильм 2024 с Николасом Кейджем в роли отца двух подростков, представляет собой напряженный постапокалиптический триллер, главные темы которого — выживание, семья и преодоление страха.
Сюжет разворачивается в мире, пережившем катастрофу, где большая часть человечества была уничтожена, и на Земле остались лишь небольшие группы выживших. Пол (в исполнении Кейджа) и его два сына-подростка, Джозеф и Томас, живут в постоянном страхе перед существами, которые охотятся на людей ночью. Томас часто уходит на соседнюю ферму, где живет его возлюбленная, и однажды не успевает вернуться до заката. Пол отправляется искать сына, но найдет ли его живым?..
