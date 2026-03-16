Астрал. Школа кошмаров
Wink
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Астрал. Школа кошмаров
6.22025, The Tutor
Ужасы107 мин18+

Астрал. Школа кошмаров (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Группа учеников прибегает к ритуалу, чтобы хорошо сдать экзамены, но оказывается в смертельной ловушке. Мистический хоррор «Астрал. Школа кошмаров» — фильм из Индонезии о том, на что готовы пойти подростки ради высоких оценок.

Школьные друзья Гот, Пай и Белл узнают о ритуале, благодаря которому можно получить высший балл на любом экзамене. Заинтересовавшись, ребята проникают в заброшенную школьную аудиторию и приступают к его исполнению. Однако ритуал призывает призрачную женщину-репетитора, которая не собирается их отпускать. Тем временем брат Белла по имени Бест, почувствовав неладное, собирает друзей и приступает к расследованию школьных тайн.

Кому из героев удастся спастись, вы узнаете, включив хоррор «Астрал. Школа кошмаров» (2025) на Wink.

Страна
Таиланд
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
4.0 IMDb