Wink
Фильмы
Астрал. Школа кошмаров
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Школа кошмаров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Школа кошмаров»

Режиссёры

Бхандит Тхонгди

Бхандит Тхонгди

Bhandit Thongdee
Режиссёр

Актёры

Рхатха Пхонгам

Рхатха Пхонгам

Rhatha Phongam
Актриса
Срунгсуда Лаванпрасерт

Срунгсуда Лаванпрасерт

Sueangsuda Lawanprasert
Актриса
Сорнрам Анеклап

Сорнрам Анеклап

Sornram Aneklap
Актёр

Продюсеры

Чавтхип Натчарерн

Чавтхип Натчарерн

Chawthip Natcharern
Продюсер