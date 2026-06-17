Любящая врач-ветеринар готова на все ради мужа, даже если он — маньяк-убийца. Фильм «Пара психопатов» — ироничный хоррор, полный шокирующих сюжетных поворотов.



Чарли работает в ветеринарной клинике, и коллеги считают ее заботливой специалисткой с образцовым мужем. Однако ее семейная жизнь вовсе не такая идеальная, как кажется со стороны: Чарли не только готовит для супруга еду и потакает всем его желаниям, но и закрывает глаза на то, что он регулярно похищает молодых девушек, запирает в подвале и обращается с ними, как с животными. Однажды Чарли устает от такого образа жизни, и они с мужем договариваются о компромиссе: он прекращает пытки и убийства, а она бросает курить. Однако за эти годы Чарли стала куда больше похожа на супруга, чем она подозревала.



К чему их приведут эти токсичные отношения, расскажет «Пара психопатов» (2025). Смотреть смелую хоррор-комедию вы сможете в онлайн-кинотеатре Wink.

