Полтергейст (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Марго возвращается в отчий дом, чтобы погрузиться в темное прошлое своей семьи и выяснить, что на самом деле послужило причиной смерти ее младшей сестры Эви 20 лет назад. Марго чувствует, что в доме по-прежнему обитает призрак Эви. Чтобы связаться с ней, женщина приглашает исследователей паранормальных явлений во главе с Бартоном Бэйли и его сыном Джеймсом для спиритического сеанса.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Детектив
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.9 IMDb
- МЛАктриса
Михаэла
Лонгден
- РФАктриса
Ребекка
Филлипсон
- СДАктёр
Саймон
Дейвис
- ТМАктёр
Том
Миллен
- ВМАктёр
Виктор
Меллорс
- ДДАктриса
Джорджина
Джейн
- ХДАктриса
Хонор
Дэвис-Пай
- СААктриса
Сара
Александра Маркс
- ФРАктёр
Филип
Риду
- СМАктёр
Стюарт
Маграт
- НБАктёр
Ник
Бэйли
- ДФСценарист
Джофф
Фаулер
- ДФПродюсер
Джофф
Фаулер
- ГКПродюсер
Гленн
Кендрик Экерманн
- ДМПродюсер
Дэвид
Марш