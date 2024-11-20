Полтергейст (фильм, 2023) смотреть онлайн

Марго возвращается в отчий дом, чтобы погрузиться в темное прошлое своей семьи и выяснить, что на самом деле послужило причиной смерти ее младшей сестры Эви 20 лет назад. Марго чувствует, что в доме по-прежнему обитает призрак Эви. Чтобы связаться с ней, женщина приглашает исследователей паранормальных явлений во главе с Бартоном Бэйли и его сыном Джеймсом для спиритического сеанса.

