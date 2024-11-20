Полтергейст
Wink
Фильмы
Полтергейст
2023, The Ghost Within
Ужасы, Детектив98 мин18+

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Полтергейст (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Марго возвращается в отчий дом, чтобы погрузиться в темное прошлое своей семьи и выяснить, что на самом деле послужило причиной смерти ее младшей сестры Эви 20 лет назад. Марго чувствует, что в доме по-прежнему обитает призрак Эви. Чтобы связаться с ней, женщина приглашает исследователей паранормальных явлений во главе с Бартоном Бэйли и его сыном Джеймсом для спиритического сеанса.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.9 IMDb