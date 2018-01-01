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Полтергейст
Актёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»

Актёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»

Актёры

Михаэла Лонгден

Михаэла Лонгден

Michaela Longden
АктрисаMargot Richardson
Ребекка Филлипсон

Ребекка Филлипсон

Rebecca Phillipson
АктрисаEvie Knightly
Саймон Дейвис

Саймон Дейвис

Simon Davies
АктёрBarton Bailey
Том Миллен

Том Миллен

Tom Millen
АктёрMason Richardson
Виктор Меллорс

Виктор Меллорс

Victor Mellors
АктёрJames Knightly
Джорджина Джейн

Джорджина Джейн

Georgina Jane
АктрисаNancy Alden
Хонор Дэвис-Пай

Хонор Дэвис-Пай

Honor Davis-Pye
АктрисаYoung Margot
Сара Александра Маркс

Сара Александра Маркс

Sarah Alexandra Marks
АктрисаGreta Rose (в титрах: Sarah Marks)
Филип Риду

Филип Риду

Philip Ridout
АктёрDouglas Jones
Стюарт Маграт

Стюарт Маграт

Stewart Magrath
АктёрHenry Hargreaves
Ник Бэйли

Ник Бэйли

Nick Bayley
АктёрSeance Leader

Сценаристы

Джофф Фаулер

Джофф Фаулер

Geoff Fowler
Сценарист

Продюсеры

Джофф Фаулер

Джофф Фаулер

Geoff Fowler
Продюсер
Гленн Кендрик Экерманн

Гленн Кендрик Экерманн

Glenn Kendrick Ackermann
Продюсер
Дэвид Марш

Дэвид Марш

David Marsh
Продюсер