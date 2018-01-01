WinkФильмыПолтергейстАктёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»
Актёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»
Актёры
Михаэла ЛонгденMichaela Longden
АктрисаMargot Richardson
Ребекка ФиллипсонRebecca Phillipson
АктрисаEvie Knightly
Саймон ДейвисSimon Davies
АктёрBarton Bailey
Том МилленTom Millen
АктёрMason Richardson
Виктор МеллорсVictor Mellors
АктёрJames Knightly
Джорджина ДжейнGeorgina Jane
АктрисаNancy Alden
Хонор Дэвис-ПайHonor Davis-Pye
АктрисаYoung Margot
Сара Александра МарксSarah Alexandra Marks
АктрисаGreta Rose (в титрах: Sarah Marks)
Филип РидуPhilip Ridout
АктёрDouglas Jones
Стюарт МагратStewart Magrath
АктёрHenry Hargreaves
Ник БэйлиNick Bayley
АктёрSeance Leader