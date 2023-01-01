Суспирия (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Талантливая девушка из США приезжает в Германию учиться балету, но вскоре в ее школе начинают происходить необъяснимые события. Эстетский хоррор «Суспирия» — ключевой фильм в творчестве Дарио Ардженто, мастера джалло. Оригинальный фильм, послуживший основой для одноименного ремейка Луки Гуаданьино.



Американку по имени Сьюзи принимают на учебу в элитную балетную академию во Фрайбурге. Однако в первый же день она видит, как из здания школы выбегает ученица, предупреждающая о страшных вещах, которые творятся в ее стенах. На следующий день Сьюзи узнает, что испуганная девушка стала жертвой таинственного убийцы, а среди студенток начинают ходить слухи, что на академии лежит проклятие. И действительно, учителя ведут себя странно, кто-то незримый следит за ученицами, а задающие лишние вопросы люди пропадают.



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