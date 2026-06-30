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Wink
Томас Де Квинси
Томас Де Квинси
Thomas De Quincey
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Карьера
Сценарист
Дата рождения
15 августа 1785 г.
(74 года)
Дата смерти
8 декабря 1859 г.
Фильмография
Все
Сценарист
Сценарист
5.9
Суспирия
1977
, 96 мин
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