Сын священника сталкивается с потусторонними силами в доме, который получил в наследство от отца. Мистический хоррор «Монахиня из Борли. Возвращение» — фильм по мотивам легенд о знаменитом британском особняке, населенном призраками.



1888 год, британская деревня Борли. Священник Гарри Булл, лежа на смертном одре, уверяет близких, что пугающие рассказы о паранормальных явлениях в их собственном доме — это всего лишь легенды. Однако позже, втайне от остальных, он передает сыну Генри таинственную коробку, которая, по его словам, будет оберегать семью. Проходит 12 лет. Гарри, который теперь сам стал священником, живет вместе с матерью и сестрами. Но вот однажды их начинает преследовать призрак монахини, насылающий пугающие и опасные видения.



Преодолеет ли Гарри скептицизм и страх в борьбе с потусторонним, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Монахиня из Борли. Возвращение» (2025) на Wink.

