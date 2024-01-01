Фильм Звонок. Последняя сессия

Не блещущая оценками старшеклассница Чи-ён случайно посмотрела кассету 1998 года, где её предшественницы играют в школе в прятки с призраком. Девушка выясняет, что все они получили высший балл на экзамене, а также, что раз она видела запись, теперь ей нужно сыграть с призраком или он будет её преследовать. Поделившись с подругами-двоечницами, Чи-ён и подумать не могла, что они специально посмотрят проклятую кассету, чтобы вынудить её играть и всем получить шанс сдать экзамен.



