Звонок. Последняя сессия
Звонок. Последняя сессия

Фильм Звонок. Последняя сессия

2024, Ameba sonyeodeulgwa hakgyogoedam: gaegyoginyeomil
Ужасы, Комедия18+
О фильме

Не блещущая оценками старшеклассница Чи-ён случайно посмотрела кассету 1998 года, где её предшественницы играют в школе в прятки с призраком. Девушка выясняет, что все они получили высший балл на экзамене, а также, что раз она видела запись, теперь ей нужно сыграть с призраком или он будет её преследовать. Поделившись с подругами-двоечницами, Чи-ён и подумать не могла, что они специально посмотрят проклятую кассету, чтобы вынудить её играть и всем получить шанс сдать экзамен.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 IMDb