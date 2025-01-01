Другие. Новая обитель
Другие. Новая обитель

Фильм Другие. Новая обитель

2025, The Dogs
Ужасы18+
Кэмерон вместе с матерью переезжает в старый фермерский дом в маленьком городке. Причиной переезда становится конфликт с отцом. В новом доме мальчик знакомится с Джеки — мальчиком, который словно прибыл из 1960-х. Вскоре Кэмерон узнаёт, что у дома есть мрачное прошлое, связанное со смертью прежних владельцев.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

