Фильм Другие. Новая обитель
2025, The Dogs
Ужасы18+
О фильме
Кэмерон вместе с матерью переезжает в старый фермерский дом в маленьком городке. Причиной переезда становится конфликт с отцом. В новом доме мальчик знакомится с Джеки — мальчиком, который словно прибыл из 1960-х. Вскоре Кэмерон узнаёт, что у дома есть мрачное прошлое, связанное со смертью прежних владельцев.
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Валери
Буагияр
- МБАктёр
Морган
Бедард
- ККАктриса
Клер
Култер
- Актёр
Кристен
Холден-Рид
- ДТАктёр
Дилан
Тейлор
- ДКАктёр
Донован
Колан
- АССценарист
Аллан
Стрэттон
- ШДСценарист
Шила
Динсмор
- ЭАСценарист
Энтони
Артибелло
- ШДПродюсер
Шила
Динсмор
- ДРПродюсер
Джейсон
Росс Джаллет
- ЭАПродюсер
Энтони
Артибелло
- МШХудожница
Маргарет
Шэйн
- ОВКомпозитор
Оливер
Викхэм