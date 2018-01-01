Wink
Другие. Новая обитель
Актёры и съёмочная группа фильма «Другие. Новая обитель»

Режиссёры

Валери Буагияр

Valerie Buhagiar
Режиссёр

Актёры

Морган Бедард

Morgan I. Bedard
АктёрMatthew Fraser
Клер Култер

Clare Coulter
АктрисаHannah Murphy
Кристен Холден-Рид

Kristen Holden-Ried
АктёрKen Armstrong
Дилан Тейлор

Dylan Taylor
АктёрMike Weaver
Донован Колан

Donovan Colan
АктёрCameron Weaver

Сценаристы

Аллан Стрэттон

Allan Stratton
Сценарист
Шила Динсмор

Sheila Rogerson
Сценарист
Энтони Артибелло

Anthony Artibello
Сценарист

Продюсеры

Шила Динсмор

Sheila Rogerson
Продюсер
Джейсон Росс Джаллет

Jason Ross Jallet
Продюсер
Энтони Артибелло

Anthony Artibello
Продюсер

Художники

Маргарет Шэйн

Margaret Shain
Художница

Композиторы

Оливер Викхэм

Oliver Wickham
Композитор