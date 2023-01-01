Заклятие Амелии (фильм, 2023) смотреть онлайн

Эд вырос вамериканском приюте ивсегда мечтал найти родных. В31-й день рождения спомощью теста ДНКон узнаёт, чтоу него вПортугалии есть брат-близнец имать, которая разыскивала еговсе этигоды. Вместе сосвоей девушкой Райли парень отправляется знакомится сроднёй—экстравагантная мать ислишком привязанный кней братец уединённо живут вбогатом старинном доме посреди леса иочень рады встрече. Пока Эдаобуревают смешанные чувства, Райли новые родственники нравятся всё меньше.



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