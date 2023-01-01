Заклятие Амелии
Wink
Фильмы
Заклятие Амелии
2023, A Semente do Mal
Ужасы18+

Контент станет доступным 01.08.2025

Заклятие Амелии (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Эд вырос вамериканском приюте ивсегда мечтал найти родных. В31-й день рождения спомощью теста ДНКон узнаёт, чтоу него вПортугалии есть брат-близнец имать, которая разыскивала еговсе этигоды. Вместе сосвоей девушкой Райли парень отправляется знакомится сроднёй—экстравагантная мать ислишком привязанный кней братец уединённо живут вбогатом старинном доме посреди леса иочень рады встрече. Пока Эдаобуревают смешанные чувства, Райли новые родственники нравятся всё меньше.

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Страна
Португалия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятие Амелии»