Заговор дьявола (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В биотехнологической лаборатории научились клонировать великих исторических деятелей. С тех пор были организованы подпольные аукционы клонов таких личностей как Микеланджело, Галилей и Вивальди. Од�нако сатанинский культ, который стоит за биолабораторией, интересуют не только деньги, поэтому они похищают Туринскую плащаницу. Заполучив таким образом ДНК, они планируют оплодотворить американку Лауру, чтобы она родила клона Христа, который они хотят преподнести Дьяволу.



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