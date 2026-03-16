Зак вместе с друзьями отправляется на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать 18-летие, но праздник омрачают кровожадные снежные монстры. Комедийный ужастик «Возвращение гремлинов» — фильм о смертельно опасном отдыхе с Кристофером Ламбертом в роли самого себя.



Зак и Джо — двое беззаботных подростков из Орегона. Заку скоро исполнится 18 лет, и по такому поводу друзья планируют отвязную поездку на лыжный курорт в Финляндии. Как раз в это время там будет проходить «Монстрфест», где главным гостем станет Кристофер Ламберт, сыгравший главную роль в «Горце», любимом фильме Зака. По дороге к парням прибивается Яакко, который просто ищет новых друзей. Однако никто из них не ожидает, что отдых прервет нападение снежных монстров, разбуженных экспериментами местных ученых. Теперь ребятам предстоят самые безумные каникулы в жизни.



Хватит ли у героев сил дать отпор зубастым тварям, вы узнаете из фильма «Возвращение гремлинов» (2025), смотреть который можно на Wink.

