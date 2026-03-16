Возвращение гремлинов
Wink
Фильмы
Возвращение гремлинов
5.32025, The Creeps
Ужасы, Фэнтези91 мин18+

Возвращение гремлинов (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Зак вместе с друзьями отправляется на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать 18-летие, но праздник омрачают кровожадные снежные монстры. Комедийный ужастик «Возвращение гремлинов» — фильм о смертельно опасном отдыхе с Кристофером Ламбертом в роли самого себя.

Зак и Джо — двое беззаботных подростков из Орегона. Заку скоро исполнится 18 лет, и по такому поводу друзья планируют отвязную поездку на лыжный курорт в Финляндии. Как раз в это время там будет проходить «Монстрфест», где главным гостем станет Кристофер Ламберт, сыгравший главную роль в «Горце», любимом фильме Зака. По дороге к парням прибивается Яакко, который просто ищет новых друзей. Однако никто из них не ожидает, что отдых прервет нападение снежных монстров, разбуженных экспериментами местных ученых. Теперь ребятам предстоят самые безумные каникулы в жизни.

Хватит ли у героев сил дать отпор зубастым тварям, вы узнаете из фильма «Возвращение гремлинов» (2025), смотреть который можно на Wink.

Страна
Финляндия
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb