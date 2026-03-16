Возвращение гремлинов (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Зак вместе с друзьями отправляется на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать 18-летие, но праздник омрачают кровожадные снежные монстры. Комедийный ужастик «Возвращение гремлинов» — фильм о смертельно опасном отдыхе с Кристофером Ламбертом в роли самого себя.
Зак и Джо — двое беззаботных подростков из Орегона. Заку скоро исполнится 18 лет, и по такому поводу друзья планируют отвязную поездку на лыжный курорт в Финляндии. Как раз в это время там будет проходить «Монстрфест», где главным гостем станет Кристофер Ламберт, сыгравший главную роль в «Горце», любимом фильме Зака. По дороге к парням прибивается Яакко, который просто ищет новых друзей. Однако никто из них не ожидает, что отдых прервет нападение снежных монстров, разбуженных экспериментами местных ученых. Теперь ребятам предстоят самые безумные каникулы в жизни.
Хватит ли у героев сил дать отпор зубастым тварям, вы узнаете из фильма «Возвращение гремлинов» (2025), смотреть который можно на Wink.
Рейтинг
- ММРежиссёр
Марко
Макилааксо
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- ДДАктёр
Джо
Данте
- ЯМАктёр
Ярмо
Мякинен
- СХАктёр
Сами
Хатала
- ККАктёр
Крис
Кавалье
- НЭАктёр
Ной
Эпплбаум
- ИПАктёр
Ииро
Панула
- ММАктёр
Марко
Макилааксо
- БСАктёр
Бетси
Стоувер
- МКАктёр
Марко
Карвонен
- Актёр
Уильям
Дэниелс
- МЛАктёр
Микко
Леппилампи
- ММСценарист
Марко
Макилааксо
- ПАКомпозитор
Пану
Аалтио