WinkФильмыВозвращение гремлиновАктёры и съёмочная группа фильма «Возвращение гремлинов»
Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение гремлинов»
Актёры
Кристофер ЛамбертChristopher Lambert
Актёр
Джо ДантеJoe Dante
Актёр
Ярмо МякиненJarmo Mäkinen
Актёр
Сами ХаталаSami Huhtala
Актёр
Крис КавальеChris Cavalier
Актёр
Ной ЭпплбаумNoah Applebaum
Актёр
Ииро ПанулаIiro Panula
Актёр
Марко МакилааксоMarko Mäkilaakso
Актёр
Бетси СтоуверBetsy Stover
Актёр
Марко КарвоненMarko Karvonen
Актёр
Уильям ДэниелсWilliam Daniels
Актёр
Микко ЛеппилампиMikko Leppilampi
Актёр