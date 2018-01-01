Wink
Фильмы
Возвращение гремлинов
Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение гремлинов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение гремлинов»

Режиссёры

Марко Макилааксо

Марко Макилааксо

Marko Mäkilaakso
Режиссёр

Актёры

Кристофер Ламберт

Кристофер Ламберт

Christopher Lambert
Актёр
Джо Данте

Джо Данте

Joe Dante
Актёр
Ярмо Мякинен

Ярмо Мякинен

Jarmo Mäkinen
Актёр
Сами Хатала

Сами Хатала

Sami Huhtala
Актёр
Крис Кавалье

Крис Кавалье

Chris Cavalier
Актёр
Ной Эпплбаум

Ной Эпплбаум

Noah Applebaum
Актёр
Ииро Панула

Ииро Панула

Iiro Panula
Актёр
Марко Макилааксо

Марко Макилааксо

Marko Mäkilaakso
Актёр
Бетси Стоувер

Бетси Стоувер

Betsy Stover
Актёр
Марко Карвонен

Марко Карвонен

Marko Karvonen
Актёр
Уильям Дэниелс

Уильям Дэниелс

William Daniels
Актёр
Микко Леппилампи

Микко Леппилампи

Mikko Leppilampi
Актёр

Сценаристы

Марко Макилааксо

Марко Макилааксо

Marko Mäkilaakso
Сценарист

Композиторы

Пану Аалтио

Пану Аалтио

Panu Aaltio
Композитор