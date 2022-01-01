За демона извини
Wink
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За демона извини
7.02022, Sorry About the Demon
Ужасы, Комедии100 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

За демона извини (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Брошенный девушкой пекарь-любитель за смешные деньги снимает огромный дом, хозяева которого заключили сделку с обитающим там злом. Хоррор-комедия «За демона извини» — фильм о том, как важно поверить в собственные силы.

Уилл — абсолютный неудачник. Он работает на ненавистной работе в службе поддержки, у него нет крыши над головой, так еще и любимая девушка его бросила. Однако в его жизни появляется луч надежды: ему предлагают за бесценок арендовать огромный дом, хозяева которого уезжают в длительную поездку за город. Конечно, без подвоха не обошлось: там живет демон, и сначала он претендовал на душу маленькой дочки хозяев. Тем не менее родители убедили его, что смогут найти кандидата получше. Им-то и оказался Уилл.

Теперь героя ждут сверхъестественные приключения, сеансы экзорцизма и открытие настоящего портала в Преисподнюю. Смотрите комедийный хоррор «За демона извини» в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb