За демона извини (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Брошенный девушкой пекарь-любитель за смешные деньги снимает огромный дом, хозяева которого заключили сделку с обитающим там злом. Хоррор-комедия «За демона извини» — фильм о том, как важно поверить в собственные силы.
Уилл — абсолютный неудачник. Он работает на ненавистной работе в службе поддержки, у него нет крыши над головой, так еще и любимая девушка его бросила. Однако в его жизни появляется луч надежды: ему предлагают за бесценок арендовать огромный дом, хозяева которого уезжают в длительную поездку за город. Конечно, без подвоха не обошлось: там живет демон, и сначала он претендовал на душу маленькой дочки хозяев. Тем не менее родители убедили его, что смогут найти кандидата получше. Им-то и оказался Уилл.
Теперь героя ждут сверхъестественные приключения, сеансы экзорцизма и открытие настоящего портала в Преисподнюю. Смотрите комедийный хоррор «За демона извини» в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭХРежиссёр
Эмили
Хагинс
- ДМАктёр
Джон
Майкл Симпсон
- ПЭАктриса
Пейдж
Эванс
- ДПАктёр
Дэйв
Пениук
- ТВАктёр
Тони
Веспе
- КМАктриса
Кристен
МакКаллок
- СФАктёр
Скаут
Флинт
- ЛБАктриса
Луси
Баннер
- ДСАктёр
Дрю
Саплин
- ЭХСценарист
Эмили
Хагинс
- ПППродюсер
Павел
Патрики
- КЭПродюсер
Крэйг
Энглер
- АЮПродюсер
Алекс
Ютинг
- ДФПродюсер
Джеймс
Флер
- АБПродюсер
Аарон
Б. Кунц
- МППродюсер
Майкл
Пасцт
- ЭООператор
Эрик
О