Кинг Конг
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Кинг Конг

Кинг Конг (фильм, 1933) смотреть онлайн бесплатно

1933, King Kong
Ужасы, Приключения87 мин12+

О фильме

На отдаленном, диком острове научная экспедиция захватывает громадную человекообразную обезьяну и, не мудрствуя лукаво, привозит ее в Нью-Йорк для показа праздной публике.

Кто бы мог подумать, что этот жуткий монстр, способен на такое тонкое чувство, как любовь - эта чертова обезьяна, жить не может без миниатюрной и нежной главной героини...

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения
Время
87 мин / 01:27

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Актёры и съёмочная группа фильма «Кинг Конг»