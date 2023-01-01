Кинг Конг (фильм, 1933) смотреть онлайн бесплатно

На отдаленном, диком острове научная экспедиция захватывает громадную человекообразную обезьяну и, не мудрствуя лукаво, привозит ее в Нью-Йорк для показа праздной публике.



Кто бы мог подумать, что этот жуткий монстр, способен на такое тонкое чувство, как любовь - эта чертова обезьяна, жить не может без миниатюрной и нежной главной героини...



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