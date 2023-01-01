Кинг Конг (фильм, 1933) смотреть онлайн бесплатно
1933, King Kong
Ужасы, Приключения87 мин12+
О фильме
На отдаленном, диком острове научная экспедиция захватывает громадную человекообразную обезьяну и, не мудрствуя лукаво, привозит ее в Нью-Йорк для показа праздной публике.
Кто бы мог подумать, что этот жуткий монстр, способен на такое тонкое чувство, как любовь - эта чертова обезьяна, жить не может без миниатюрной и нежной главной героини...
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СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эрнест
Б. Шодсак
- МКРежиссёр
Мериан
К. Купер
- ДФАктёр
Джеймс
Флавин
- НДАктёр
Ноубл
Джонсон
- ФРАктёр
Фрэнк
Рейхер
- ФРАктриса
Фэй
Рэй
- СХАктёр
Сэм
Харди
- РААктёр
Роберт
Армстронг
- БКАктёр
Брюс
Кэбот
- УЭАктёр
Уолтер
Экерман
- СКАктёр
Стив
Клементе
- РРСценарист
Рут
Роуз
- МКСценарист
Мериан
К. Купер
- ЛГСценарист
Леон
Гордон
- ДОПродюсер
Дэвид
О. Селзник
- ЭБПродюсер
Эрнест
Б. Шодсак
- МКПродюсер
Мериан
К. Купер
- РМХудожник
Рэй
Мойер
- УПХудожник
Уолтер
Планкетт
- ККХудожница
Кэрролл
Кларк
- ТЧМонтажёр
Тед
Чизмен
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер