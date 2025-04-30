Зловещие мертвецы: Некрономикон
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Зловещие мертвецы: Некрономикон

Фильм Зловещие мертвецы: Некрономикон

2024, Pusaka
Ужасы18+
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О фильме

Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы.

Страна
Индонезия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
5.1 IMDb