Уиджа. Шепоты мертвых
Wink
Фильмы
Уиджа. Шепоты мертвых
6.42023, Mary Cherry Chua
Ужасы92 мин18+

Уиджа. Шепоты мертвых (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Любопытная студентка призывает дух девушки, которую много лет назад убил дворник. Мистический хоррор «Уиджа. Шепоты мертвых» — фильм, основанный на филиппинской городской легенде.

В колледже Карен считают странной: у нее проблемы с учебой, а городские легенды интересуют ее гораздо больше уроков. Однажды Карен узнает историю о Мэри Черри Чуа — девушке, которую много лет назад жестоко убили в стенах колледжа. Тогда за преступление осудили дворника, однако некоторые верят, что тайна тех событий так и не раскрыта. Карен берется за расследование и решает провести спиритический сеанс, чтобы поговорить с духом погибшей.

Что по-настоящему случилось с Мэри и почему о ней все поспешили забыть, расскажет фильм «Уиджа. Шепоты мертвых» (2023). Хоррор об одержимом местью зле вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Филиппины
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.7 IMDb