Уиджа. Шепоты мертвых (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Любопытная студентка призывает дух девушки, которую много лет назад убил дворник. Мистический хоррор «Уиджа. Шепоты мертвых» — фильм, основанный на филиппинской городской легенде.
В колледже Карен считают странной: у нее проблемы с учебой, а городские легенды интересуют ее гораздо больше уроков. Однажды Карен узнает историю о Мэри Черри Чуа — девушке, которую много лет назад жестоко убили в стенах колледжа. Тогда за преступление осудили дворника, однако некоторые верят, что тайна тех событий так и не раскрыта. Карен берется за расследование и решает провести спиритический сеанс, чтобы поговорить с духом погибшей.
Что по-настоящему случилось с Мэри и почему о ней все поспешили забыть, расскажет фильм «Уиджа. Шепоты мертвых» (2023). Хоррор об одержимом местью зле вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- РБРежиссёр
Рони
Бенаид
- ХДАктёр
Хоко
Диас
- КДАктёр
Кокой
Де Сантос
- КВАктриса
Криссна
Виадже
- ЭБАктриса
Эбби
Баутиста
- АМАктриса
Альма
Морено
- ЭИАктриса
Элиа
Илано
- РИАктёр
Роландо
Иносенсио
- РБСценарист
Рони
Бенаид
- ВДПродюсер
Вероника
Дель Росарио-Корпус
- ВДПродюсер
Винсент
Дель Росарио III
- ВСПродюсер
Валерия
С. Дель Росарио
- AVПродюсер
Al-jhun
Virgo
- ЛФМонтажёр
Лоуренс
Фахардо
- СДКомпозитор
Сирил
Джеру Круз