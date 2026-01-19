Любопытная студентка призывает дух девушки, которую много лет назад убил дворник. Мистический хоррор «Уиджа. Шепоты мертвых» — фильм, основанный на филиппинской городской легенде.



В колледже Карен считают странной: у нее проблемы с учебой, а городские легенды интересуют ее гораздо больше уроков. Однажды Карен узнает историю о Мэри Черри Чуа — девушке, которую много лет назад жестоко убили в стенах колледжа. Тогда за преступление осудили дворника, однако некоторые верят, что тайна тех событий так и не раскрыта. Карен берется за расследование и решает провести спиритический сеанс, чтобы поговорить с духом погибшей.



Что по-настоящему случилось с Мэри и почему о ней все поспешили забыть, расскажет фильм «Уиджа. Шепоты мертвых» (2023). Хоррор об одержимом местью зле вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

