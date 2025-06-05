Проклятие. Паранормальное видео (фильм, 2023) смотреть онлайн

Проклятие. Паранормальное видео
Проклятие. Паранормальное видео
6.92023, Baby Blue
Ужасы89 мин18+
О фильме

Подростки-блогеры решают снять ролик о серийном маньяке, который продолжает орудовать даже после самоубийства. Комедийный хоррор «Проклятие. Паранормальное видео» — фильм о харизматичном убийце, его жертвах и родственниках.

Малыш Блум — печально известный серийный убийца, покончивший с собой в 17 лет, чтобы не попасть в руки правосудия. Однако на этом его кровавое веселье не закончилось: по легенде, посмотрев видео со смертью Блума, люди начинают убивать себя самыми изощренными способами. В погоне за просмотрами четверо молодых блогеров решают сделать об этом захватывающий тру-крайм и начинают расследование. Вот только, помимо самого проклятого видео, они также набредают на мать Блума, у которой хватает своих странностей.

Выберутся ли незадачливые блогеры из ловушки, расскажет «Проклятие. Паранормальное видео» (2023). Фильм, отдающий дань уважения классическим хоррорам, можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

