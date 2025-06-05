Проклятие. Паранормальное видео (фильм, 2023) смотреть онлайн
Подростки-блогеры решают снять ролик о серийном маньяке, который продолжает орудовать даже после самоубийства. Комедийный хоррор «Проклятие. Паранормальное видео» — фильм о харизматичном убийце, его жертвах и родственниках.
Малыш Блум — печально известный серийный убийца, покончивший с собой в 17 лет, чтобы не попасть в руки правосудия. Однако на этом его кровавое веселье не закончилось: по легенде, посмотрев видео со смертью Блума, люди начинают убивать себя самыми изощренными способами. В погоне за просмотрами четверо молодых блогеров решают сделать об этом захватывающий тру-крайм и начинают расследование. Вот только, помимо самого проклятого видео, они также набредают на мать Блума, у которой хватает своих странностей.
Выберутся ли незадачливые блогеры из ловушки, расскажет «Проклятие. Паранормальное видео» (2023). Фильм, отдающий дань уважения классическим хоррорам, можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink.
- АМРежиссёр
Адам
Мэйсон
- ЭКАктриса
Эллен
Карстен
- СЛАктёр
Сэл
Лопес
- БЭАктриса
Брукс
Энн Хэйес
- ЭИАктриса
Элли
Иоаннидес
- ЛМАктриса
Лия
МакХью
- ОКАктёр
Оливер
Купер
- Актёр
Арамис
Найт
- СААктёр
Сайрус
Арнольд
- ДСАктёр
Дилан
Спрейберри
- ВХАктриса
Виктория
Хейл
- АМСценарист
Адам
Мэйсон
- СБСценарист
Саймон
Бойес
- БППродюсер
Брэдли
Пильц
- Продюсер
Арамис
Найт
- АМПродюсер
Адам
Мэйсон
- САПродюсер
Сайрус
Арнольд
- ИРХудожник
Иэн
Роуз
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уэсман
- АММонтажёр
Адам
Мэйсон
- ДЛКомпозитор
Джимми
ЛаВалл