Проклятие. Паранормальное видео (фильм, 2023) смотреть онлайн

Подростки-блогеры решают снять ролик о серийном маньяке, который продолжает орудовать даже после самоубийства. Комедийный хоррор «Проклятие. Паранормальное видео» — фильм о харизматичном убийце, его жертвах и родственниках.



Малыш Блум — печально известный серийный убийца, покончивший с собой в 17 лет, чтобы не попасть в руки правосудия. Однако на этом его кровавое веселье не закончилось: по легенде, посмотрев видео со смертью Блума, люди начинают убивать себя самыми изощренными способами. В погоне за просмотрами четверо молодых блогеров решают сделать об этом захватывающий тру-крайм и начинают расследование. Вот только, помимо самого проклятого видео, они также набредают на мать Блума, у которой хватает своих странностей.



Выберутся ли незадачливые блогеры из ловушки, расскажет «Проклятие. Паранормальное видео» (2023). Фильм, отдающий дань уважения классическим хоррорам, можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink.

