Фильм Оно. Первое пришествие
2025, Diabolic
Ужасы18+
О фильме
Молодая девушка с друзьями отправляется в уединенное место в надежде получить излечение от преследующей ее болезни. Но поездка превращается в кошмар, когда она сталкивается со зловещим духом, решившим использовать ее тело и разум как сосуд для своих разрушительных планов.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДДРежиссёр
Дэниэл
Дж. Филлипс
- ДХАктёр
Джон
Харлан Ким
- ТКАктёр
Теренс
Кроуфорд
- ЛААктриса
Лука
Аста Сарделис
- ЭКАктриса
Элизабет
Каллен
- МЧАктриса
Миа
Чаллис
- ДКАктёр
Дэннис
Корд
- ЖМАктриса
Женевьева
Муи
- МСАктёр
Марк
Сатурно
- РГАктёр
Робин
Голдсуорти
- АСАктриса
Анна
Стин
- ХМСценарист
Хардинг
Майк
- ДДСценарист
Дэниэл
Дж. Филлипс
- МППродюсер
Марк
Паттерсон
- ШЛМонтажёр
Шон
Лахифф
- УСКомпозитор
Уилл
Спарталис