Фильм Оно. Первое пришествие

Оно. Первое пришествие
2025, Diabolic
Ужасы18+
О фильме

Молодая девушка с друзьями отправляется в уединенное место в надежде получить излечение от преследующей ее болезни. Но поездка превращается в кошмар, когда она сталкивается со зловещим духом, решившим использовать ее тело и разум как сосуд для своих разрушительных планов.

Страна
Австралия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
5.7 IMDb