Фильм Оно. Первое пришествие

Молодая девушка с друзьями отправляется в уединенное место в надежде получить излечение от преследующей ее болезни. Но поездка превращается в кошмар, когда она сталкивается со зловещим духом, решившим использовать ее тело и разум как сосуд для своих разрушительных планов.

