Гринч. Ужасающий новый год (фильм, 2022) смотреть онлайн

Спустя 20 лет после того, как страшный зеленый монстр убил ее мать, Синди возвращается в родной город, чтобы встретиться с кошмаром лицом к лицу. Комедийный слэшер «Гринч. Ужасающий новый год» — фильм, вдохновленный знаменитой сказкой Доктора Сьюза.



Однажды в канун Рождества малышка Синди случайно увидела, как зеленое существо в костюме Санты забирает из дома праздничные украшения. Девочка подарила странному созданию свое колье, но тут к ним спустилась ее мать, которая дала монстру отпор. В завязавшейся схватке она получила смертельное ранение, и Синди навсегда запомнила эту роковую ночь. Проходит 20 лет, и повзрослевшая девушка вновь приезжает домой, чтобы отметить праздник с отцом. Но жуткое чудовище по имени Гринч вновь начинает терроризировать город.



Кровавое веселье и злодейская харизма Дэвида Говарда Торнтона, известного ролью клоуна Арта, ждут вас в хорроре «Гринч. Ужасающий новый год» (2022), найти который вы сможете на видеосервисе Wink.

