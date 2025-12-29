Возвращение в Сайлент Хилл (фильм, 2026) смотреть онлайн

«Возвращение в Сайлент Хилл» — фильм ужасов с элементами психологического триллера, вдохновленный культовой видеоигрой. Это новая глава истории о загадочном городе, где туман скрывает не только улицы, но и самые темные страхи.



Главный герой, художник Джеймс, давно пытается забыть болезненное расставание и свою прежнюю жизнь. Но неожиданное письмо заставляет его вернуться в Сайлент Хилл — город, который будто живет по своим правилам. Улицы здесь пусты, в воздухе летает пепел, а за каждым поворотом скрываются странные силуэты и пугающие видения. Чем дальше заходит Джеймс, тем труднее ему понять, что реально.



