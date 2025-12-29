Возвращение в Сайлент Хилл
Wink
Фильмы
Возвращение в Сайлент Хилл
6.12026, Return to Silent Hill
Ужасы101 мин18+

Возвращение в Сайлент Хилл (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

«Возвращение в Сайлент Хилл» — фильм ужасов с элементами психологического триллера, вдохновленный культовой видеоигрой. Это новая глава истории о загадочном городе, где туман скрывает не только улицы, но и самые темные страхи.

Главный герой, художник Джеймс, давно пытается забыть болезненное расставание и свою прежнюю жизнь. Но неожиданное письмо заставляет его вернуться в Сайлент Хилл — город, который будто живет по своим правилам. Улицы здесь пусты, в воздухе летает пепел, а за каждым поворотом скрываются странные силуэты и пугающие видения. Чем дальше заходит Джеймс, тем труднее ему понять, что реально.

Если вы любите мрачные атмосферные хорроры, включайте «Возвращение в Сайлент Хилл». Смотреть фильм можно на Wink уже сейчас.

Страна
США, Великобритания, Франция, Германия, Сербия, Австралия, Япония, Испания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»