Возвращение в Сайлент Хилл (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
«Возвращение в Сайлент Хилл» — фильм ужасов с элементами психологического триллера, вдохновленный культовой видеоигрой. Это новая глава истории о загадочном городе, где туман скрывает не только улицы, но и самые темные страхи.
Главный герой, художник Джеймс, давно пытается забыть болезненное расставание и свою прежнюю жизнь. Но неожиданное письмо заставляет его вернуться в Сайлент Хилл — город, который будто живет по своим правилам. Улицы здесь пусты, в воздухе летает пепел, а за каждым поворотом скрываются странные силуэты и пугающие видения. Чем дальше заходит Джеймс, тем труднее ему понять, что реально.
Если вы любите мрачные атмосферные хорроры, включайте «Возвращение в Сайлент Хилл».
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb
- КГРежиссёр
Кристоф
Ган
- Актёр
Джереми
Ирвин
- ХЭАктриса
Ханна
Эмили Андерсон
- РНАктёр
Роберт
Нэйрн
- ИТАктриса
Иви
Темплтон
- ПИАктёр
Пирс
Иган
- ИМАктриса
Ив
Маклин
- ЭКАктриса
Эмили
Кардинг
- МРАктриса
Мартин
Ричардс
- ХСАктёр
Ховард
Саддлер
- МПАктёр
Маттео
Пасквини
- КГСценарист
Кристоф
Ган
- ХОСценарист
Хироюки
Оваку
- КТСценарист
Кэйитиро
Тояма
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- ДМПродюсер
Дэвид
М. Вульф
- СПМонтажёр
Себастьян
Пранжер
- ПРОператор
Пабло
Россо
- АЯКомпозитор
Акира
Ямаока