Полутон (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Полутон» (2026) — хоррор, в котором обычный звук превращается в источник настоящего кошмара. Новинка от студии А24.
Эви ведет популярный подкаст о сверхъестественном и привыкла слушать истории о призраках и необъяснимых явлениях. Все меняется, когда ей начинают приходить странные аудиозаписи от неизвестного отправителя. На первый взгляд это просто набор тревожных шумов и обрывков голосов, но чем внимательнее Эви их изучает, тем яснее становится: записи связаны с чем-то пугающим и реальным. Попытка раскрыть их тайну втягивает девушку в череду мистических событий, которые начинают угрожать не только ее карьере, но и самой жизни.
Фильм «Полутон» понравится поклонникам атмосферных интеллектуальных хорроров вроде «Реинкарнации» и «Собирателя душ». Смотреть «Полутон» (2026) онлайн можно на Wink.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ИТРежиссёр
Иан
Туасон
- Актриса
Нина
Кири
- АДАктёр
Адам
ДиМарко
- МДАктриса
Мишель
Дюке
- КБАктриса
Кеана
Бастидас
- ДЮАктёр
Джефф
Юн
- РТАктёр
Райан
Тернер
- ЭМАктёр
Эри
Миллен
- БНАктриса
Бьянка
Нугара
- ДВАктриса
Джайда
Вудс
- СБАктриса
Сара
Боуден
- КНАктриса
Кристина
Нотто
- ИТСценарист
Иан
Туасон
- ККПродюсер
Коуди
Кэлахан
- ДСПродюсер
Дэн
Слэйтер
- ЧАПродюсер
Чад
Арчибальд
- ШЛКомпозитор
Шаника
Льюис-Уодделл