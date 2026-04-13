Полутон (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Полутон» (2026) — хоррор, в котором обычный звук превращается в источник настоящего кошмара. Новинка от студии А24.



Эви ведет популярный подкаст о сверхъестественном и привыкла слушать истории о призраках и необъяснимых явлениях. Все меняется, когда ей начинают приходить странные аудиозаписи от неизвестного отправителя. На первый взгляд это просто набор тревожных шумов и обрывков голосов, но чем внимательнее Эви их изучает, тем яснее становится: записи связаны с чем-то пугающим и реальным. Попытка раскрыть их тайну втягивает девушку в череду мистических событий, которые начинают угрожать не только ее карьере, но и самой жизни.



Фильм «Полутон» понравится поклонникам атмосферных интеллектуальных хорроров вроде «Реинкарнации» и «Собирателя душ». Смотреть «Полутон» (2026) онлайн можно на Wink.

