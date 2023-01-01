Биография

Нина Кири — канадская актриса. Родилась в Сербии 3 сентября 1992 года. Известна по сериалу «Рассказ служанки» и фильмам ужасов «Еретики» и «Выпусти ее». Нина выросла в Белграде. Позже ее семья переехала в Ванкувер, где она начала выступать в школьном театре, а затем профессионально — на сцене. Первой экранной ролью Кири стало короткое появление в телевизионном фильме Disney Channel «Прекрасный „принц“» 2011 года. Также актриса сыграла главные роли в трех фильмах ужасов: «Выпусти ее», «Дом с привидениями на Кирби-роуд» и «Еретики». Роль в «Еретиках» принесла ей приз за лучшую женскую роль на фестивале фантастических фильмов Buffalo Dreams. Также Нина получила известность в 2017 году с повторяющейся ролью в телесериале «Рассказ служанки». Ее персонаж Альма, первоначально известная как служанка Офроберт, впервые появилась в первом эпизоде сериала и покинула сериал в четвертом сезоне.