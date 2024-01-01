Девушка в багажнике (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Сбежавшую со свадьбы невесту похищают с парковки, и теперь она заперта в багажнике неизвестной машины. К счастью, у нее остался телефон. Фильм «Девушка в багажнике» — камерный триллер с неожиданной развязкой.



Дочь банкира Аманда должна была выйти замуж за человека, выбранного отцом. Однако во время свадебной вечеринки она смогла собрать волю в кулак и сбежала, надеясь скрыться в другом городе. Когда она пытается оставить арендованную машину на парковке, то теряет сознание, а приходит в себя уже в багажнике автомобиля, катящегося в неизвестном направлении. При ней остался ее телефон, и Аманда тут же звонит в службу спасения. Но трубку поднимает ее похититель, которого не интересует выкуп. Вместо этого он начинает странную игру и уверен, что выйдет из нее победителем.



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