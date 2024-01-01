Ведьмина доска (фильм, 2024) смотреть онлайн

В преддверии открытия собственного ресторана молодая пара находит старинный артефакт, который жаждет крови и способен порабощать сознание. Хоррор «Ведьмина доска» — фильм об опасной притягательности зла от Чака Рассела, режиссера «Кошмара на улице Вязов 3» и «Маски».



Кристиан и Эмили с нетерпением ждут открытия своего ресторана в Новом Орлеане. Отправившись собирать грибы в лесу неподалеку, они находят там антикварную магическую доску, покрытую странными символами. Эмили чувствует необъяснимое притяжение к таинственному артефакту и обнаруживает, что с его помощью можно связываться с обитателями потустороннего мира. Однако очень скоро духи захватывают сознание Эмилии, превращая ее жизнь в страшную пытку. Кристиан решает обратиться за советом к оккультисту по имени Александр Баптист. Чернокнижник соглашается помочь, но его истинные намерения до поры остаются покрытыми тайной.



