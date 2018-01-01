Wink
Ведьмина доска
Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьмина доска»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьмина доска»

Режиссёры

Чак Рассел

Chuck Russell
Режиссёр

Актёры

Чарли Тахэн

Charlie Tahan
АктёрRichie
Давид Ла Эй

David La Haye
АктёрBishop Grogan
Мэдисон Айсмен

Madison Iseman
АктрисаEmily
Виктория Ленхард

Victoria Lenhardt
АктрисаSierra

Сценаристы

Кевин Тенни

Kevin Tenney
Сценарист
Чак Рассел

Chuck Russell
Сценарист

Продюсеры

Жан-Франсуа Рослер

Jean-François Roesler
Продюсер
Грег МакКэй

Greg McKay
Продюсер
Берни Гьюисслер

Bernie Gewissler
Продюсер

Художники

Андре Валаде

André Valade
Художник