Зло: Новая глава
Wink
Фильмы
Зло: Новая глава
6.62024, The Death That Awaits
Ужасы97 мин18+
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Зло: Новая глава (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка с темным прошлым соглашается присмотреть за дочерью богатых родителей, которая превращается в нечто странное и пугающее. Независимый хоррор «Зло: Новая глава» — фильм о том, как обманчивы бывают первые впечатления.

Кэсси — юная девушка, которая прибывает в дом, расположенный глубоко в пригороде. Там живет Нина — девочка-подросток, страдающая от сильных ночных кошмаров. Ее мать наняла Кэсси, чтобы та помогла присматривать за дочерью. Помимо обычных задач, связанных с уходом за больным человеком, Кесси должна запомнить конкретные правила: покидать дом, прежде чем стемнеет, и закрывать двери на ключ. Со временем Нина и Кесси сближаются, и страдающая от зловещей болезни девушка понимает, что новая подруга совсем ее не боится и подозрительно много знает о ее странном состоянии.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

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