Биография

Рон Юань – актер кино и дубляжа, продюсер, родился 20 февраля 1973 года. Фильмография насчитывает более 100 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли многосерийные фильмы «Марко Поло» (2014), «Везунчик» (2013), «Черный список» (2013), «Правосудие» (2010), «Касл» (2009), «Сыны анархии» (2008), фантастическом боевике «День независимости: Возрождение» (2016) и триллере «Расплата» (2016). Актер начал сниматься в кино с 1991 года. Первым фильмом Рона Юаня стал спортивный боевик «Огненное кольцо». Спустя год участвовал в съемках боевика «Уличная преступность». Был задействован в популярном сериале «Доктор Куин: женщина-врач». В 1996 году снялся в многосерийном триллере «Жара в Лос-Анджелесе». Небольшую роль Рон Юань исполнил в полнометражном боевике «Драйв». В 2004 году участвовал в съемках сериала «Красавцы». Затем был задействован в многосерийном криминальном детективе «Побег». В 2008 году на экраны вышел сериал «Сыны анархии» с участием актера. Одними из наиболее удачных проектов стали триллер «Расплата» и фантастический боевик «День независимости: Возрождение». Актер также занимался закадровым озвучиванием фильмов и компьютерных игр.