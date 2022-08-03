Шаг вперед 6: Год танцев
Wink
Фильмы
Шаг вперед 6: Год танцев

Шаг вперед 6: Год танцев (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Step Up China
Мюзикл, Мелодрама86 мин12+

О фильме

Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!

Страна
США, Китай
Жанр
Мюзикл, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шаг вперед 6: Год танцев»