Шаг вперед 6: Год танцев (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.42019, Step Up China
Мюзикл, Мелодрама86 мин12+
О фильме
Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb
- Режиссёр
Рон
Юань
- ММАктриса
Мэн
Мэйци
- ХЦАктёр
Хуан
Цзинсин
- ОАктёр
Оводог
- БАктёр
Бобо
- ЛДАктриса
Лиси
Данни
- СДАктёр
Сон
Джу
- ЧИАктёр
Чжоу
Исюань
- УСАктриса
У
Синь
- ДГАктриса
Джанель
Гинестра
- ШЛАктёр
Шон
Лью
- ЛВСценарист
Ли
Вэй
- Продюсер
Рон
Юань
- ДНПродюсер
Деде
Никерсон
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Киселева
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ХАХудожница
Хэйзел
Алонсо