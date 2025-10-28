Заклятье. Обитель дьявола (фильм, 2023) смотреть онлайн

На последних сроках беременности Мария приезжает взагородный домсвоего мужа, гдеони планируют свить уютное семейное гнездышко. Мария спускается вподвал, чтобы проверить электрический щиток иобнаруживает тампотайную комнату, которая скрывает страшную семейную тайну. Мария начинает паниковать, пытаясь сбежать обратно вгород, нообнаруживает, чтопропали ключи отее машины. Темнеет, уМарии начинаются схватки, иона вступает вборьбу засвою жизнь ижизнь своего ребенка.

