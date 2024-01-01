Синистер. Обитель зла (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Талантливая художница, рисующая мангу, возвращается в родную Камбоджу после смерти матери. Там она вновь встречается со злыми силами, которые заставили их семью сбежать. Хоррор «Синистер. Обитель зла» — фи�льм о родовом проклятии и жутком культе для поклонников азиатских ужасов.



Сория родом из Камбоджи, но живет в Японии, где стала мангакой. После загадочной смерти матери она решает съездить на родину вместе с бойфрендом по имени Даичи. Там она надеется больше узнать о своих корнях и, возможно, найти вдохновение для следующей манги. Приехав в Пномпен, Сория знакомится со своей тетей Мао и заселяется в квартиру, где когда-то жила ее мать. Хотя ее соседи поначалу кажутся дружелюбными, постепенно их поведение становится странным, а их навязчивая забота оборачивается частью зловещего ритуала.



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