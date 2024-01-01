Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден» (фильм, 2024) смотреть онлайн

Вдова погружается в пугающие тайны дома, который она получила в наследство от мужа, покончившего жизнь самоубийством. Хоррор «Астрал. Кошмар в "Спринг Гарден"» — фильм, вдохновленный одной из �самых известных корейских городских легенд.



Сохи счастливо жила с любящим мужем и с нетерпением ждала рождения ребенка. Но вот однажды утром она обнаруживает, что ее супруг повесился над кроватью. Не сумев смириться с его смертью, Сохи теряет ребенка и впадает в глубокую депрессию. Узнав, что муж оставил ей в наследство большой особняк «Спринг Гарден», Сохи решает съездить туда. На первый взгляд дом кажется невероятной находкой, однако очень скоро Сохи понимает, что на его территории обитают злые силы, причастные к гибели ее мужа. Следующей жертвой может стать уже она.



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