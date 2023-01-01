Фильм Ужасающие

О фильме
1993 год. Молодая американка Лиза приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать покрытую слоем копоти картину XVI века. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее её мучают ужасающие видения, а в это время её соотечественников-зоологов, с которыми Лиза познакомила�сь в автобусе, похищают и сажают в клетки рядом с жутким колодцем.
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Рейтинг
- ФДРежиссёр
Федерико
Дзампальоне
- ЛЛАктриса
Лорен
ЛаВера
- КДАктриса
Клаудия
Джерини
- ДДАктёр
Джонатан
Дилан Кинг
- ЯФАктёр
Ясин
Фадель
- ТЦАктриса
Тейлор
Цодтке
- ДЛАктёр
Джованни
Ломбардо Радиче
- ЛДАктриса
Линда
Дзампальоне
- ЛРАктёр
Лоренцо
Ренци
- ФДСценарист
Федерико
Дзампальоне
- БВХудожник
Блажей
Васяк
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт
- ФДКомпозитор
Федерико
Дзампальоне