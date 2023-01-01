Ужасающие
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Ужасающие

Фильм Ужасающие

2023, The Well
Ужасы18+
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О фильме

1993 год. Молодая американка Лиза приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать покрытую слоем копоти картину XVI века. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее её мучают ужасающие видения, а в это время её соотечественников-зоологов, с которыми Лиза познакомилась в автобусе, похищают и сажают в клетки рядом с жутким колодцем.

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Страна
Италия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

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