Фильм Ужасающие

1993 год. Молодая американка Лиза приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать покрытую слоем копоти картину XVI века. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее её мучают ужасающие видения, а в это время её соотечественников-зоологов, с которыми Лиза познакомила�сь в автобусе, похищают и сажают в клетки рядом с жутким колодцем.



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