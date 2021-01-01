З/Л/О 94 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Спецназ устраивает рейд на заброшенный склад, где обнаруживает множество трупов и видеозаписи, от которых кровь стынет в жилах даже у немало повидавших бойцов. На видеокассетах содержатся истории о провинциальной журналистке, которой ради репортажа приходится спустится в канализацию, где, по слухам, обитает жуткое чудовище; о сотруднице похоронного бюро, которая остаётся одна на ночном дежурстве; о сумасшедшем учёном, ставящем на людях бесчеловечные эксперименты; о группе вооружённых до зубов американских патриотов, которые готовят спецоперацию.



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