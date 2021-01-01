З/Л/О 94 (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Спецназ устраивает рейд на заброшенный склад, где обнаруживает множество трупов и видеозаписи, от которых кровь стынет в жилах даже у немало повидавших бойцов. На видеокассетах содержатся истории о провинциальной журналистке, которой ради репортажа приходится спустится в канализацию, где, по слухам, обитает жуткое чудовище; о сотруднице похоронного бюро, которая остаётся одна на ночном дежурстве; о сумасшедшем учёном, ставящем на людях бесчеловечные эксперименты; о группе вооружённых до зубов американских патриотов, которые готовят спецоперацию.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СБРежиссёр
Саймон
Баррет
- СКРежиссёр
Стивен
Костански
- ХОРежиссёр
Хлоя
Окуно
- РПРежиссёр
Райан
Проус
- ДРРежиссёр
Дженнифер
Ридер
- ТТРежиссёр
Тимо
Тьяджанто
- АХАктриса
Анна
Хопкинс
- КПАктёр
Кристиан
Потенза
- БПАктёр
Брайан
Пол
- ТКАктёр
Тим
Кэмпбелл
- ДФАктриса
Джина
Филлипс
- ХБАктёр
Хьюм
Боф
- ШСАктёр
Шон
Салливан
- ТДАктёр
Тиаго
Душ Сантуш
- СМАктёр
Софиа
Мачула
- ШПАктёр
Шон
Патрик Долан
- КДАктёр
Кайл
Дарак
- ДКАктёр
Деметри
Келлесис
- КСАктёр
Конор
Суини
- ДРСценарист
Дженнифер
Ридер
- ХОСценарист
Хлоя
Окуно
- СБСценарист
Саймон
Баррет
- ТТСценарист
Тимо
Тьяджанто
- РПСценарист
Райан
Проус
- ДБСценарист
Дэвид
Брукнер
- БМСценарист
Брэд
Миска
- КДПродюсер
Кертис
Дэвид Хардер
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- МБПродюсер
Мэттью
Беттинелли
- АБПродюсер
Адам
Бурстин
- ДБПродюсер
Дэвид
Брукнер
- КЭПродюсер
Крэйг
Энглер
- ДФПродюсер
Джеймс
Флер
- Продюсер
Тайлер
Джиллетт
- ДРХудожник
Джастин
Реу
- ДСХудожница
Джоанна
Сырокомля
- ДРХудожник
Даймонд
Рингс
- АДМонтажёр
Алекс
Джейкобс
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- СКМонтажёр
Стивен
Костански
- ДВМонтажёр
Джеймс
Вандеуотер
- ЭЭОператор
Эндрю
Эппелл
- БКОператор
Бенжамин
Китченс
- ДРОператор
Джаред
Рааб
- ПТОператор
Патрик
Ташадиан