Восставший из ада 3: Ад на Земле
Wink
Фильмы
Восставший из ада 3: Ад на Земле
8.31992, Hellraiser III: Hell on Earth
Ужасы89 мин18+
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Восставший из ада 3: Ад на Земле (фильм, 1992) смотреть онлайн

О фильме

Недремлющее Зло вновь вырывается из своего потустороннего плена и начинает настоящую бойню. И, как это частенько водится, на всей планете есть только один человек, который в состоянии противостоять темной адской воле этого исчадия - милая и очаровательная тележурналистка Джоуи.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Восставший из ада 3: Ад на Земле»