8.31992, Hellraiser III: Hell on Earth
Ужасы89 мин18+
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Восставший из ада 3: Ад на Земле (фильм, 1992) смотреть онлайн
О фильме
Недремлющее Зло вновь вырывается из своего потустороннего плена и начинает настоящую бойню. И, как это частенько водится, на всей планете есть только один человек, который в состоянии противостоять �темной адской воле этого исчадия - милая и очаровательная тележурналистка Джоуи.
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СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хикокс
- РСАктёр
Роберт
С. Тревилер
- КБАктёр
Кевин
Бернхардт
- ПААктёр
Питер
Аткинс
- ТФАктриса
Терри
Фаррелл
- ЛМАктёр
Лоуренс
Морторфф
- ККАктёр
Кен
Карпентер
- ДБАктёр
Даг
Брэдли
- ШХАктриса
Шэрон
Хилл
- ПМАктриса
Пола
Маршалл
- ЭЛАктриса
Эшли
Лоуренс
- КБСценарист
Клайв
Баркер
- ПАСценарист
Питер
Аткинс
- ТРСценарист
Тони
Рэндел
- ОМПродюсер
Олив
МакКуин
- ПКПродюсер
Пол
Коулмэн
- КФПродюсер
Кристофер
Фигг
- КБПродюсер
Клайв
Баркер
- ДДМонтажёр
Джеймс
Д.Р. Хикокс
- КЧМонтажёр
Кристофер
Чибелли
- РМКомпозитор
Рэнди
Миллер
- СХКомпозитор
Стив
Харди
- ЛПКомпозитор
Леонард
Поллак