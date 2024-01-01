Проклятие матери. Одержимая (фильм, 2024) смотреть онлайн

Одинокая мать заключает сделку с демоном, но не способна выполнить ее условия, поэтому теперь вся ее семья обречена на страдания. Индонезийский хоррор «Проклятие матери. Одержимая» — фильм о зле, котор�ое проникает в наш мир.



Вдова по имени Секар открыла ресторан в надежде получить стабильный доход и обеспечивать детей. Однако с недавнего времени ее бизнес преследуют сплошные неприятности: внешний вид здания отталкивает новых посетителей, а продукты регулярно портятся, несмотря на свою свежесть. Тем временем Секар начинают терзать кошмары и видения, она повсюду видит призраков и истязает себя. Дело в темном ритуале, которая Секар провела много лет назад: сделка со злым духом должна была принести ей успех и деньги, но у всего есть цена. Теперь, когда демон постепенно завладевает ее телом, дети Секар должны сразиться со злом и спасти мать.



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