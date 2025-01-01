Абсолютный хищник (фильм, 2025) смотреть онлайн

Пассажиры разбившегося самолета сталкиваются с мутировавшими аллигаторами в болотах Луизианы. Хоррор «Абсолютный хищник» — фильм о схватке человека и природы.



Год назад Кайл потеряла своего брата Джейми, который погиб во время неудачного ограбления. С тех пор Кайл отдалилась от друзей и семьи, но соглашается отправиться в путешествие по болотам Луизианы, чтобы развеять там прах умершего. Кайл и ее друзья нанимают частного пилота Фрэнка, чтобы тот доставил их до нужного места, но он оказывается алкоголиком, а его самолет — старой развалюхой. Перелет заканчивается катастрофой, и пассажиры оказываются посреди дикой природы. Вскоре они понимают, что здесь обитают аллигаторы, которые под воздействием химикатов стали больше, сильнее и кровожаднее. Люди стали для них желанной добычей, и хищники уже вышли на охоту.



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