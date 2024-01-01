Зубастики. Опасный рейс (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Пассажиров самолета, летящего в Гамбург, терроризирует плотоядный монстр с далекого острова. Комедийный хоррор «Зубастики. Опасный рейс» — фильм о том, как опасно заигрывать с природой.



В багаже профессора Сингха, летящего в Германию после опасной экспедиции, находится редкое животное, которое должно помочь науке. Однако рейс в Гамбург, на котором они летят, попадает в зону турбулентности, в результате чего маленький монстр покидает клетку и начинает есть людей. Посреди начавшегося хаоса стюардесса Натали и учитель по имени Бен пытаются взять ситуацию под контроль, но обнаруживают, что среди пассажиров притаился серийный убийца.



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