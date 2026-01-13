Отзвуки эха (фильм, 2020) смотреть онлайн

Надеясь сохранить отношения, семейная пара на грани развода покупает дом с кровавым прошлым. Фильм «Отзвуки эха» — хоррор с Шоном Эшмором и Эшли Грин о том, как бывает сложно забыть старые обиды.



Натали и Кевин давно женаты, однако последнее время им начало казаться, что брак вот-вот развалится. После измены Натали им все сложнее доверять друг другу, однако супруги решают дать отношениям еще один шанс и приобрести дом побольше. Им как раз попадается удивительно выгодное предложение, однако у всего есть подвох. Прошлый хозяин этого дома застрелил жену, а после совершил самоубийство, так что теперь жилье приходится продавать почти за бесценок. Кевин убеждает Натали, что от такой сделки отказываться глупо, но никто из них не представляет, какой кошмар ждет в стенах проклятого дома.



Что притаилось в этом страшном месте, расскажет триллер «Отзвуки эха» (2020). Смотрите фильм в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

